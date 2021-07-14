Рада приняла закон о Высшем совете правосудия

Верховная Рада изменила порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. Народные депутаты поддержали законопроект президента Владимира Зеленского №5068 во втором чтении, сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 256 нардепов.

Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета.

Прописаны полномочия и порядок деятельности этого совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.

Этический совет предоставляет парламенту заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность. Список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.

Согласно документу, на должность члена Высшего совета правосудия могут выбрать гражданина Украины не моложе 35 лет, владеющего государственным языком, с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, который относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профкомпетентности, профессиональной этики и доброчестности.

Также определен и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

Автор: Юлия Струк