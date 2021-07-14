Евросоюз разрешит въезд туристам из Украины

Европейский союз пересмотрел список третьих стран, которым разрешен въезд, и добавил в него Украину.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

По информации журналиста, ЕС разрешит въезд туристам из Украины, однако официальное заявление появится завтра.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - пишет корреспондент.

Также в список внесут Молдову, Армению и Азербайджан.