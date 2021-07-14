Таможенники пресекли контрабанды и нарушений на 1,5 млрд грн

В январе-июне текущего года сотрудники Гостаможслужбы обнаружили около 7 тыс. нарушений почти на 1,5 млрд грн. Указанная сумма превышает показатель за первое полугодие 2020-го на 21 процент, сообщает UBR.

По итогам рассмотрения дел суды решили наложить взысканий (конфискация товаров и штрафы) на уровне почти 750 млн грн, что почти в два раза больше по сравнению с суммой в прошлом году.

Таможенники рассмотрели 1765 дел, оштрафовав нарушителей на 96 млн грн.

В Гостаможслужбе выделили самые резонансные случаи попыток нарушения таможенных правил и контрабанды за первые шесть месяцев этого года: