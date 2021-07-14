Таможенники пресекли контрабанды и нарушений на 1,5 млрд грн
В январе-июне текущего года сотрудники Гостаможслужбы обнаружили около 7 тыс. нарушений почти на 1,5 млрд грн. Указанная сумма превышает показатель за первое полугодие 2020-го на 21 процент, сообщает UBR.
По итогам рассмотрения дел суды решили наложить взысканий (конфискация товаров и штрафы) на уровне почти 750 млн грн, что почти в два раза больше по сравнению с суммой в прошлом году.
Таможенники рассмотрели 1765 дел, оштрафовав нарушителей на 96 млн грн.
В Гостаможслужбе выделили самые резонансные случаи попыток нарушения таможенных правил и контрабанды за первые шесть месяцев этого года:
- незаконная переправка 1 т героина в Евросоюз – операция Одесской и Галицкой таможен;
- ввоз 13 т сигарет из ОАЭ через порт "Черноморск", Одесская таможня;
- ввоз 7,5 т табака для кальяна – Черноморский рыбный порт, Одесская таможня;
- ввоз брендовой одежды под видом гуманитарной помощи стоимостью более чем 25 млн грн – пост Ягодин, Волынская таможня;
- вывоз скифского золота – операция СБУ и Гостаможслужбы.