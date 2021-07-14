Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с Олимпийских игр в Токио. Она не примет участие в соревнованиях из-за травмы, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует Федерация тенниса Украины﻿.

"Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты вынужденная - травма плеча" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Костюк должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном вместе с Элиной Свитолиной. ITF пересмотрела заявку и утвердила новый украинский дуэт - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Напомним, Костюк входила в состав украинской сборной на Олимпийских играх вместе со Свитолиной, Ястремской, Людмилой и Надеждой Киченок.