Итальянский стиль в интерьере кухни – это классика, которая не выходит из моды. Она очаровательна в своей элегантной простоте, сообщает Дела домашние.

Для данного стиля неприемлемы кричащие и яркие оттенки. Более характерны тона натуральные и теплые, которые можно сочетать с разными вариантами. Мебель изготавливается из древесины, которую иногда тонируют (вишни, каштана, дуба, ореха), или из качественных экологически чистых материалов, ее имитирующих.

В итальянском стиле поверхности матовые и без блеска. Рабочая поверхность как правило выполнена из натурального, реже из искусственного камня.

Так же для итальянского стиля характерны высокие навесные шкафы, некоторые со вставками из стекла, открытые массивные полки, но не громоздкие. Мебель может быть украшена резьбой, арочными элементами. Особое внимание уделено обеденному столу, за которым свободно располагается вся семья. Далее более подробно смотрите в видео.