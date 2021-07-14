Джамала впечатлила ярким образом в топе и брюках

Украинская певица Джамала продолжает покорять публику новыми сценическими костюмами. На днях она позировала в неоновом топе и черных брюках, сообщает 24 Канал.

Джамала не боится экспериментировать с одеждой, прическами, макияжем. Она постоянно меняется и демонстрирует невероятно красивые аутфиты. На днях звезда показала новый концертный look.

Для выступления артистка выбрала яркий наряд. Она позировала на камеру в коротком топе неонового салатового цвета. Он имел длинные объемные рукава и хорошо подчеркнул бюст исполнительницы. Такой верх Джамала решила совместить с черными брюками с белыми завязками по всей длине. Также Джамала выбрала массивную черную обувь на каблуке.