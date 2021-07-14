Разумков о президентстве Зеленского: критику надо слышать

Спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому, сообщает Лига.net.

Он подчеркнул, что является членом команды Зеленского, но касательно инициатив президента, в частности законопроекта об олигархах, считает, что этот документ по некоторым аспектам можно сделать более содержательным. Он опроверг мнение о том, что постоянно выступает против инициатив президента.

"Я не считаю, что иду против инициатив. Если инициативы правильные, я их поддерживаю. Если по тем или иным вопросам у меня есть свое мнение, то правильно его озвучивать".

Ранее, на вопрос журналистов об отношениях с президентом, Разумков постоянно характеризировал их как "нормальные, рабочие" . Он объяснил, что:

"В команде все же по-другому строятся отношения. Когда команда создается на некоторых базовых принципах, на едином общем видении, то вы так и продолжаете двигаться".

Спикер ВР отметил, что это ненормально, когда каждый член СНБО трактует закон по-своему.

"У нас не коллективный разум и не Российская Федерация. И каждый принимает решение. Именно это и является демократией. Если вам нравится другой формат, то это уже в другую страну".

Дмитрий Разумков также дал свою оценку Зеленскому в качестве президента за два года.

"...Много сделано. Многое еще предстоит сделать. Большое количество задач находятся на марше. Что касается подходов, то мне не совсем будет корректно оценивать президента. Более объективную информацию вы можете получить от людей... Думаю, вы услышите разные позиции. И положительные, и отрицательные. Но и негатив надо слышать. Надо слышать критику, чтобы не делать лишних ошибок..."



