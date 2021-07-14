Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2

Центр экономического восстановления и Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) в письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю предлагают рассмотреть три сценария снижения страной выбросов СО2 до 2030 года и, соответственно, скорректировать цель Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение, НОВ2, сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая тот факт, что за весь период независимости Украины динамика ВВП и динамика выбросов парниковых газов имели почти прямую корреляцию, бизнес-ассоциации выразили обеспокоенность планами Украины с большими амбициями сокращения выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году от уровня 1990 года" , – говорится в копии письма, распространенном UBTA, передает Green Deal.

В подготовленном ассоциациями аналитическом отчете содержатся три сценария снижения выбросов СО2 до 2030 года. Как отмечается, сценарии рассчитаны в соответствии с целями Национальной экономической стратегии Украины.

Согласно базовому сценарию, при объеме инвестиций в декарбонизацию на уровне EUR12 млрд Украина сможет сократить выбросы СО2 до 43% от уровня 1990 года.

Консервативный сценарий предусматривает достижения более амбиционной цели – сокращение выбросов до 40%. Вместе с тем инвестиции в декарбонизацию должны возрасти до EUR27 млрд.

В соответствии с оптимистичным сценарием Украина может снизить выбросы СО2 до 36% (цель НОВ2 – 35%) при условии инвестирования EUR50 млрд в декарбонизацию до 2030 года.

В письме указано, что при текущем уровне финансирования экологической модернизации для Украины реалистичен пока только базовый сценарий.