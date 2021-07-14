Сезонная и временная работа: особенности трудовых отношений

На сегодня в Украине действует (в части, которая не противоречит Конституции и законодательству) Указ Президиума Верховной Рады СССР "Об условиях труда рабочих и служащих, занятых на сезонных работах" (дальше - Указ № 310) и "Об условиях труда временных рабочих и служащих" (дальше - Указ № 311), сообщает ЛигаБизнес.

Так, в соответствии с п. 1 Указа № 310 сезонными считаются работники, которые производят сезонные работы - работы, которые в результате естественных и климатических условий выполняются не весь год, а в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев.

Перечень сезонных работ приведен в Списке сезонных работ и сезонных отраслей, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 28 марта 1997 года № 278 с изменениями.

Нормами п. 1 Указа № 311 установлено, что временными считаются работники, которые приняты на работу сроком до двух месяцев, а для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы (должность), - до четырех месяцев.

Важно знать, что на сезонных и временных работников распространяются условия и положения, предусмотренные Правилами трудового распорядка и коллективного договора, которые действуют на предприятии (длительность рабочего времени и отдыха, оплата труда, материальное стимулирование, условия и охрана труда и тому подобное).

В соответствии со ст. 23 Кодекса законов о труде в Украине (КЗоТ) срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера последующей работы, или условий ее выполнения, или интересов работника и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Для временных и сезонных работников КЗоТ указами № 310 и № 311 установлены особенности, а именно:

- не устанавливается испытательный срок при принятии на работу;

- работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом руководство фермерского хозяйства в письменном виде за три дня;

- по инициативе фермерского хозяйства договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных ст. 40, 41 КоТ, кроме увольнения по п. 5 ст. 40 КЗоТ, а также по дополнительным основаниям, установленных указами № 310 и № 311 (при приостановлении работ на предприятии на срок более чем на две (для временных, - одной) недели по причинам производственного характера или сокращения работ на предприятии;

- при неявке работника на работу непрерывно в течение более одного месяца (для временных - двух недель подряд) в результате временной нетрудоспособности);

- отпуск предоставляется пропорционально к отработанному времени (как указано в требованиях ст. 6 Закона Украины от 15.11.1996 № 504/96-ВР "Об отпусках" с изменениями). Также это касается компенсации за неиспользованный отпуск;

- при увольнении временным, сезонным работникам в общем порядке выплачивается выходное пособие при увольнении как определенно условиями ст. 44 КЗоТ. Размер выходного пособия составляет средний заработок за неделю для сезонных работников и за три дня для временных.

Оформляют временных, сезонных работников в общем порядке: работник пишет заявление, на основании заявления издается приказ о принятии на работу и делается запись в трудовой книжке.

Важно!

В приказе или распоряжении о принятии на работу должно быть указано, что работник принимается на сезонную или временную работу, указывается срок, а работника знакомят под роспись.

Кроме того, работодателю необходимо сообщить орган ГНС о принятии работника на работу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15 июня 2015 года № 413 с изменениями до начала работы работника.