СБУ вызвала на допрос лидера ОПЗЖ и еще четырех нардепов

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.﻿ Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, сообщает РБК-Украина.

На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:

Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,

Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,

Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,

Игоря Палицу - "За майбутнє"

Дмитрия Шпенова.

"Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ" , - сообщил в комментарии изданию спикер СБУ.

Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".

Автор: Ростислав Шаправский