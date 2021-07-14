СБУ вызвала на допрос лидера ОПЗЖ и еще четырех нардепов
Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов. Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, сообщает РБК-Украина.
На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:
- Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,
- Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,
- Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,
- Игоря Палицу - "За майбутнє"
- Дмитрия Шпенова.
"Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", - сообщил в комментарии изданию спикер СБУ.
Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".
Автор: Ростислав Шаправский