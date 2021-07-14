Наиболее эффективные методы лечения солнечных ожогов

Лето близится к «экватору», а это значит, что оно в самом разгаре. Солнце светит ярко и порой небезопасно для здоровья. В период его активности увеличивается риск обгореть и получить солнечные ожоги, сообщает Men's Life.

Самое проверенное и надежное средство – лосьон, который продается в большинстве аптек. Важно, чтобы он был предназначен для обгоревшей или поврежденной кожи, а также снимал болевые ощущения. Кроме того, облегчит состояние летний душ и прохладный компресс.

На пораженную кожу можно нанести компресс из охлажденного молока, йогурта, зеленого чая или экстракта огурца. Для облегчения состояния также подойдет крем с витамином Е.

Когда на теле появляются солнечные ожоги, организм обезвоживается. Поэтому нужно пить больше, чем обычно, воды. При слишком выраженных болевых ощущениях можно выпить обезболивающие лекарства. Если ожоги сильные, то нужно без промедления обращаться за помощью к медицинскому персоналу.

Перечисленные действия помогут справиться с неприятными последствиями контакта с солнцем.

Важно не забывать, что ожоги легче предотвратить, чем потом бороться с их устранением. Для этого нужно избегать времяпровождения на улице в солнцепек, пользоваться солнцезащитным кремом и надевать дышащую и закрытую одежду.