Кабмин повысил зарплаты военнослужащим: кто и сколько получит

Кабинет министров 14 июля принял решение повысить зарплаты военнослужащим разведывательных органов. Минимальный размер премии повысят с 10 до 30%, а надбавку за выслугу лет по 3% за каждые 12 месяцев, сообщает Обозреватель.

Какие будут оклады:

для военнослужащих кадрового состава – 1,8 оклада;

для военнослужащих, которые не принадлежат к кадровому составу – 1,4.

В 2021-м на надбавки потратят 2,3 млрд грн. Таким образом, военные кадрового состава будут зарабатывать примерно в 1,8 раза больше (без учета повышенных премий), а те, кто не является кадровыми сотрудникам – в 1,4 раза.

К примеру, на данный момент оклад офицера составляет 5 638 грн. По новым правилам, если это сотрудник разведывательных органов и не состоит в кадровом составе, такой офицер сможет получать оклад в 7 893 грн.

Отметим, также Кабинет министров внедрил ежемесячную надбавку к пенсиям для военных. В результате около 400 тыс. человек получат прибавку до 2 тыс. грн, а минимальный размер выплаты составит 3854 грн.

Об этом на заседании правительства 14 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.