На выборах мэра Харькова уже есть фаворит

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура уверен, что на грядущих выборах мэра Харькова уже есть фаворит, но министр внутренних дел Арсен Аваков своим выдвижением может полностью изменить расстановку сил между основными кандидатами, сообщает Вести.

"У меня есть другое видение и информация: там (на мэрских выборах в Харькове) уже есть очевидный фаворит. Поскольку Аваков не был в последних социологических исследованиях, и его кандидатура не рассматривалась, это может полностью изменить расстановку сил между основными кандидатами. Нужно смотреть. Но, думаю, харьковчане сделают правильный выбор", – считает Качура.

Сам нардеп будет голосовать за отставку Авакова, но не все его коллеги придерживаются такого же мнения в этом вопросе.

"Человек так долго находился на своей должности, нужно поддержать. Он написал заявление, написал "Честь имею" – я думаю, это заслуживает уважения. Кстати, буду осторожен по поводу коллег: слышал, что некоторые не планируют голосовать", – заявил парламентарий.

Он рассказал, как проходило утверждение отставки Авакова.

"Думаю, это было по обоюдному согласию. Слышал такую точку зрения, что после разговора с президентом Владимиром Зеленским было принято такое решение, и Арсен Аваков добровольно написал заявление. Он понимает, что очень долго прибывает на этой должности... Он вообще шел на три месяца, насколько я знаю. В любом случае, вечных министров не бывает. Арсен Борисович, как очень мудрый политик, это хорошо понимал и принял это решение", – рассказал Качура.

Депутат поддержит кандидатуру своего коллеги Дениса Монастырского на пост главы МВД.