Skoda начала полномасштабное производство новой Fabia

Чешская компания Skoda запустила полномасштабное производство одного из своих бестселлеров – модели Fabia четвертого поколения. Сборка началась на головном конвейере компании в Млада Болеславе, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. В компании инвестировали в модернизацию производства и автоматизацию процессов 110 млн евро.

Компания инвестировала в модернизацию производства и автоматизацию процессов 110 млн евро. Источник: Skoda

Напомним, что новинка использует модульную платформу MQB-A0 концерна Volkswagen Group. Она позволяет в полной мере реализовать большой потенциал популярной модели в области безопасности и комфорта. С момента своего дебюта в 1999 году, Fabia нашло отклик в сердцах более 4,5 миллионов покупателей по всему миру и вышла на вторую позицию после Octavia в рейтинге самых успешных моделей бренда.

Fabia собирается на тех же мощностях, где уже производятся модели Scala и Kamiq. В процессе подготовки к запуску Fabia были проведены необходимые изменения в организации производства, включая прессовый и сварочный цеха. Также увеличена доля автоматизированных процессов.

Fabia собирается на тех же мощностях, где уже производятся модели Scala и Kamiq. Источник: Skoda

Новая Skoda Fabia стала крупнее предшественницы и предлагает еще больше свободного пространства для пассажиров. В частности, новинка на 111 мм длиннее (4108 мм) и на 48 мм шире (1780 мм), а колесная база выросла до 2564 мм (+94 мм). Кроме того, объем багажного отделения стал больше на 50 л и теперь позволяет вместить 380 л.

Новая Skoda Fabia стала крупнее предшественницы и предлагает еще больше свободного пространства для пассажиров. Источник: Skoda

Fabia получила новые современные силовые агрегаты. В частности, для модели будут предназначены две версии 3-цилиндрового 1-литрового атмосферного мотора – на 65 и 80 сил. Он будет работать в паре с 5-ступенчатой МКП. Также можно будет выбрать Fabia с турбированным мотором аналогичного объема. Вариантов будет тоже два – на 95 и 110 сил. С ними в тандеме будут работать 5- и 6-ступенчатые МКП, а также опционная 7-ступенчатая DSG. Для самых требовательных покупателей адресована версия с 1,5-литровым 150-сильным TSI, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП DSG с двумя сцеплениями.