Представлен самый большой голографический дисплей

Нью-йоркская компания Looking Glass Factory, специализирующаяся на разработке голографических дисплеев Looking Glass с 2015 года, готовится выпустить в продажу новые модели, на этот раз — с более высоким разрешением, соответствующим современным обычным экранам, сообщает 3Dnews.

В прошлом декабре компания представила модель Looking Glass Portrait — «первый в мире 3D-дисплей с портретной ориентацией», специально разработанный для отображения людей и других персонажей. Релиз сопровождался запуском облачного сервиса, преобразующего стандартные 2D-изображения в трёхмерные голограммы за считаные секунды.

Теперь компания анонсировала скорый релиз моделей нового поколения — Looking Glass 4K Gen2 и Looking Glass 8K Gen2. В сравнении с первым поколением новинки тоньше и легче, защищены от бликов и обеспечивают качественный групповой просмотр.

Модель Looking Glass 4K Gen2 оснащена 15,6-дюймовым дисплеем, способным работать даже без компьютера, зато Looking Glass 8K Gen2 имеет 32-дюймовый дисплей, что делает её, по мнению создателей, самым большим голографическим интерфейсом на рынке. По словам главы компании Шона Фрейна (Shawn Frayne), все решения отвечают нуждам как обычных пользователей, так и корпоративных клиентов.

Looking Glass 4K Gen2 стоит 3000 долларов. Те, кто заинтересован в модели с большим разрешением, могут приобрести Looking Glass 8K Gen2 за $17 500 (ограниченное предложение — $15 000). На оба продукта уже можно оставить заказы на сайте производителя, начало поставок ожидается осенью.