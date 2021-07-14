На Черкащине произошел взрыв в частном доме: есть жертва

В Смеле, Черкасская область, в одноэтажном частном жилом доме прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Один человек погиб, сообщает Корреспондент.

"14 июля в ГСЧС поступила информация, что в 9:15 в г. Смела в одноэтажном частном жилом доме (5х10 м) произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены", - сказано в сообщении.

В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. В 11:10 под завалом в частном жилом доме обнаружено тело мужчины.

К тушению пожара от ГСЧС привлекались 14 человек и три единицы техники.

ГСЧС



