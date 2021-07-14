Работодатели начали массово оформлять своих сотрудников

В Украине за последние 2 недели было подано почти 159 тыс. сообщений о трудоустройстве. В среднем ежесуточно появилось почти 23 тыс. официально оформленных работников. Для сравнения, в июне среднедневное количество составляло 11,6 тыс. человек.

﻿Об этом сообщила пресс-служба﻿ Министерства экономики.

"Есть рекорд, когда 30 июня (за день до начала проверок - ред.) более 63 000 работников официально оформили свои трудовые отношения с работодателем. Это важный маркер, ведь уровень теневой занятости напрямую влияет на социально-экономическую жизнь общества", - прокомментировала заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Активно увеличивалось количество зарегистрированных работников в сферах организации временного размещения (на 131,2%) и питания (на 78,6%). Положительная динамика в сферах строительства (на 16,4%), торговли (на 14,1%) и транспорта (на 7,3%).

В региональном разрезе с начала июля самая высокая динамика трудоустройства наблюдается в:

Луганской (87,2%);

Николаевской (79,8%);

Черновицкой (75,9%);

Киевской и Житомирской (48%) областях.

Напомним, что с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирование их к переходу к формальным трудовым отношениям.