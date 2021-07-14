Кернес стал почетным гражданином Харькова

Очередная, шестая сессия Харьковского городского совета восьмого созыва поддержала присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" группе известных земляков, в том числе экс-меру Харькова Геннадию Кернесу (посмертно), сообщает Укринформ.

"Сегодня мы принимаем решение о предоставлении этого статуса (почетного гражданина Харькова - ред.) для экс-мера Харькова Геннадия Кернеса (посмертно). Его не надо представлять, он так много сделал для Харькова, что ему надо было присвоить это звание еще при его жизни", - отметил председательствующий, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Большинством голосов - 62 депутата из 78 присутствующих - предоставление почетного статуса всей группе кандидатов, включая Кернеса, было поддержано.

В списке новых почетных граждан - восемь фамилий, в том числе, такие известные люди как врач высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский и народный художник Украины, скульптор Катиб Мамедов.

Третья сессия восьмого созыва Харьковского городского совета поддержала изменения в положение о звании "Почетный гражданин Харькова", которые предусматривают такой статус для умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.