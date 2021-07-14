В РФ сообщили, почему произошла пауза в работе нормандского формата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле заявили, что приостановка работы "нормандского формата" на разных уровнях возникла из-за невыполнения Украиной договоренностей и минских соглашений, сообщает Корреспондент.

Говоря о возможных практических шагах по решению проблемы Донбасса, Песков подчеркнул, что самой действенной мерой была бы реализация минских соглашений 2015 года, а выработка практических шагов осуществляется в рамках "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина) на разных уровнях, включая контакты по линии политсоветников, по линии глав МИД и по линии лидеров государств.