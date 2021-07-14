Межбанк топчется на месте

Сегодня в первой половине торговой сессии, практически полностью повторяя вчерашний день, все сделки на межбанковском валютном рынке﻿ происходят в узком диапазоне 27,29-27,33 гривен. Объем предложения валюты ниже, чем вчера.

Заметны действия спекулянтов, которые устали ждать дальнейшего роста и теперь пытаются качнуть курс вниз, играя на понижение. Но покупателей валюты тоже хватает: в основном, это нерезиденты, которые, не спеша, выходят из украинских ОВГЗ, конвертируя полученную гривну в валюту.

На наличном валютном рынке – очередное затишье. Курс наличного доллара в обменниках Киева сегодня замер на уровне 27,27-27,29 гривен. Некоторые обменные пункты подняли ценник по сравнению со вчерашним днем, но ростом спроса на наличного «американца» похвастать они не могут.

Евро на FOREX корректируется после вчерашнего резкого снижения. К 14:00 он поднялся до отметки 1,1804 доллара. Наличный евро отреагировал на вчерашнее падение в мире снижением ценника: утром в столице его продавали по 32,28-32,30 гривен, а к обеду появились предложения по 32,22-32,24 гривны.

Цена польского злотого в столице не меняется: как и в предыдущие дни, сегодня его предлагают по 7,10-7,12 гривен.

Российский рубль скорректировал вчерашнее снижение и вновь вернулся к уровню 74,05 рубля за доллар после того, как цены на нефть возобновили рост (цена барреля марки Brent сегодня превысила отметку 76 долларов). Наличный рубль в Киеве, как и вчера, продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.