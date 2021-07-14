Опровергнут главный миф об острове Пасхи

Популяция на Рапа-Нуи была устойчива к изменениям климата и окружающей среды. Ее крах не связан с демографическим коллапсом, сообщает Корреспондент.

Ученые из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк вместе с британскими коллегами из Кембриджа пришли к выводу, что на острове Пасхи (Рапа-Нуи) не было демографического коллапса, который, как считалось ранее, привел к упадку цивилизации. Статья об этом была опубликована в журнале Nature Communications, пишет ScienceDaily﻿.

Отмечается, что гипотеза о демографическом коллапсе до сих пор считалась главной версией исчезновения островной цивилизации. Она предполагает, что население столетиями вырубало деревья, чтобы очистить территорию для сельского хозяйства и воздвигать гигантские статуи.

Также примерно в 1500 году произошло резкое изменение климата – он стал засушливым. Все это привело к тому, что когда первые европейцы высадились на острове в 1722 году, там проживало не более трех тысяч человек.

Чтобы выяснить, был ли демографический кризис на самом деле, исследователи восстановили уровни населения Рапа-Нуи на разных этапах его истории.

С помощью радиоуглеродных и палеоэкологических данных они смогли определить, что на острове наблюдался устойчивый рост населения с момента его первоначального заселения до контакта с европейцами. После этого популяция была стабильна или незначительно сокращалась.

Что касается вырубки лесов, то она была длительной и постепенной, а не хищнической и не привела к катастрофической эрозии, как предполагают приверженцы гипотезы коллапса.

Подчеркивается, что до контакта с европейцами на острове никогда не проживало больше нескольких тысяч человек и их количество скорее увеличивалось, чем сокращалось.

Авторы считают, что именно устойчивость ведения хозяйства помогла островитянам пережить климатические изменения и сохранить стабильную численность.