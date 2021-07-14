ВР приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрил законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из трансляции заседания Рады, документ поддержали 303 народных депутата.

Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку. Как отмечают в Минрегионе, этот закон является жизненно важным в контексте подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров" , - отметила заместитель председателя Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Так, законом предлагается: