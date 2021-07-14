ВР приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке
Верховная Рада на заседании 14 июля одобрил законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом известно из трансляции заседания Рады, документ поддержали 303 народных депутата.
Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку. Как отмечают в Минрегионе, этот закон является жизненно важным в контексте подготовки к предстоящему отопительному сезону.
"Без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров", - отметила заместитель председателя Минрегиона Наталья Хоцяновская.
Так, законом предлагается:
- перенести расчетную дату урегулирования задолженности по 1 июля 2016 на 1 июня 2021;
- разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;
- верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 года;
- приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.