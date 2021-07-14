Военным и полицейским повысили пенсии

Почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Речь, в частности, идет о тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года, сообщает Сегодня.

Кроме того, для этой категории получателей устанавливается минимальная пенсия на уровне 3854 гривен. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривни.

Такое решение на заседании 14 июля принял Кабинет министров Украины.

"Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты. Как и было анонсировано, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство приняло решение о повышении пенсий военным" , – отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Постановление касается и выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.