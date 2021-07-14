Каждая страна ЕС будет принимать решение о допуске украинцев отдельно

После рекомендаций Евросоюза открыть границы для украинских туристов каждая страна-участница ЕС будет принимать решение самостоятельно.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Кабмина, сообщает Слово и дело.

В частности, глава Кабмина Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕС включил Украину в так называемый "зеленый список" и будет рекомендовать отменить ограничения на поездки для украинцев.

Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, это только первый шаг.

"Решение Европейского Союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - сказал министр.

Он добавил, что уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами, чтобы Украину включили в национальные "зеленые списки" и чтобы условия въезда были максимально упрощенными.