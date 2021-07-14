Суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщает Зеркало недели.

Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.

Напомним, указ об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта.

В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконные и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства, позже Тупицкий подал иск в Верховный суд. При этом в конце декабря прошлого года президент Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.