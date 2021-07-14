В Украине за прошедшую неделю сделали больше прививок, чем за прошлый месяц

За прошедшую неделю, с 5 по 11 июля, было сделано 563 952 прививки от коронавируса. До этого, с 8 июня по 4 июля в Украине сделали 440 614 прививок, сообщает РБК-Украина.

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 3 673 755 прививок.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, темп иммунизации увеличивается шестую неделю подряд.

"Чем быстрее будут темпы вакцинации, тем больше людей мы защитим в том числе и от нового "Дельта" штамма коронавируса. Украина в полной мере обеспечена вакцинами и они стабильно поступают к нам" , - сказал Шмигаль.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июня, в Украине против COVID-19 вакцинировали 101 246 человек.