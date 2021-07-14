Рада переименовала День защитника Украины

Верховная Рада на заседании в среду, 14 июля, приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины. Теперь 14 октября будет отмечаться День защитников и защитниц Украины, сообщает Вести.

Соответствующее решение поддержал 317 народных депутатов.

Автором законопроекта №2325 является депутат от "Слуги народа" Марина Бардина. По ее словам, праздник стоило переименовать с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин. По словам Бардиной, с соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.