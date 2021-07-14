Украина получит дополнительные 14 млн евро от Евросоюза

Кабмин Украины подпишет дополнительное соглашение с Европейской комиссией по расширению программы финансирования "U-LEAD с Европой" до 54 млн евро. Об этом на заседании правительства 14 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает UBR.

"Для мероприятий, направленных на реализацию инициатив по поддержке административной реформы, предусмотрено увеличение финансирования на 14,1 млн евро. Таким образом общий объем программы теперь составит более 54 млн евро" , – отметил глава Кабмина.

Программа уже продемонстрировала свою эффективность в усилении способности местных общин, считает Шмыгаль. В частности, за европейские деньги была создана сеть ЦПАУ (Центр предоставления админуслуг), которые облегчают людям взаимодействие с органами государственной власти.

"U-LEAD с Европой" способствует созданию в Украине многоуровневой системы управления и усиливает способность общин выполнять новые задачи, а также способствует привлечению граждан и частного сектора в местные дела. Это необходимо для дальнейшего внедрения децентрализации в Украине.