Льготные кредиты на землю: кто сможет сэкономить

Кабинет министров пообещал украинцам удешевить кредиты для покупки земли сельхозназначения за счет расширения программы государственных гарантий кредитов, предоставляемых бизнесу, сообщает УНИАН.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине работает программа государственных портфельных гарантий, которая предусматривает, что государство гарантирует большую часть кредита бизнесу перед банком. Теперь этой программой смогут полноценно воспользоваться те, кто желает купить землю сельхозназначения" , – сказал он.

По словам Шмыгаля, льготные условия для покупки участков будут действовать для мелких и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют не более 500 га.

Льготный кредит будет выдаваться на срок до 10 лет, а гарантии от государства позволят существенно снизить ставку по банковскому кредиту.

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