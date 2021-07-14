Зеленский подаст апелляцию на решение суда по факту дела Тупицкого

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", сообщает Интерфакс-Украина.

Этим указом был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", - сообщил Подоляк.

Как отметил Подоляк , "такое решение Верховного суда является проявлением классической судейской коррупции".

"Потому что данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Без этих законов – коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние.

Именно поэтому Верховный суд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий – и именно в Конституционном суде", - добавил он.

По словам советника руководителя Офиса президента, Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы".