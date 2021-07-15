4 эффективных способа проверить мед на качество

Медовый дефицит! Пасечники кивают на плохой урожай. Поэтому любимого летнего меда с акации и липы – мало. Но на рынке и в интернете предложений много. Является ли этот мед натуральным и как выявить подделку – далее в материале, сообщает Сегодня.

Поздняя весна и проливные дожди помешали обильному цветению. Но вот парадокс. Меда у пчеловодов в этом году мало, а на прилавках его – хоть лопатой греби.

Президент "Союза пасечников Украины" Владимир Стретович говорит, что количество пчелосемей в мире увеличилось на 8,5 процента. А количество меда – на 62 процента. Это означает, что появился фальшивый.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры коневодства и пчеловодства НУБиП Николай Войналович раскрывает тайну, как выбрать настоящий мед.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, важно знать несколько секретов: