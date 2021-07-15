4 эффективных способа проверить мед на качество
Медовый дефицит! Пасечники кивают на плохой урожай. Поэтому любимого летнего меда с акации и липы – мало. Но на рынке и в интернете предложений много. Является ли этот мед натуральным и как выявить подделку – далее в материале, сообщает Сегодня.
Поздняя весна и проливные дожди помешали обильному цветению. Но вот парадокс. Меда у пчеловодов в этом году мало, а на прилавках его – хоть лопатой греби.
Президент "Союза пасечников Украины" Владимир Стретович говорит, что количество пчелосемей в мире увеличилось на 8,5 процента. А количество меда – на 62 процента. Это означает, что появился фальшивый.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры коневодства и пчеловодства НУБиП Николай Войналович раскрывает тайну, как выбрать настоящий мед.
Чтобы не попасть на крючок мошенников, важно знать несколько секретов:
- Недобросовестные перекупщики могут добавлять крахмал к меду. Это делается для загустения и увеличения массы. Чтобы проверить, есть ли примеси, надо растворить мед в воде и добавить капельку йода. Если продукт настоящий – цвет не изменится. Если же содержится крахмал – то появится синий цвет.
- Еще один метод проверки от профессионального пасечника. Его можно применить прямо на рынке: свежий мед – густой и на поверхности образуется некая горочка, когда мед стекает с ложки. А не растекается во все стороны.
- Еще один способ – нанести каплю на бумагу: если мед некачественный – в нем много влаги. И вокруг капли образуются расплывы.
- Стоимость – также своеобразный маркер качества меда. Настоящий не может быть дешевым. Если вас привлекают литром меда за 100 гривен – время насторожиться. За такие деньги могут продавать только прошлогодний.