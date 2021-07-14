Рада запретила продажу конфиската без решения суда

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141, который запрещает Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда, сообщает Деловая столица.

"За" проголосовали 322 народных депутата.

Замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко уточнила, что отныне до обвинительного приговора суда АРМА запрещено продавать любое недвижимое имущество, а движимое имущество можно продавать в исключительных случаях без согласия собственника по решению следственного судьи, суда.

"Это скоропортящиеся продукты, преимущественно продукты питания. Товар, который быстро теряет в цене. Активы, которые дорого хранить: условно говоря, те же медицинские маски. Они мало стоят, но хранить их дорого" , — сообщила парламентарий.

Речь идет о случаях, когда расходы на хранение движимого имущества в течение одного календарного года составляют более 50 процентов его стоимости.

Согласно закону, реализацию активов будут осуществлять юридические лица, определенные на конкурсной основе. Порядок отбора юрлиц и реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяет Кабинет министров.

Документ в случае подписания президентом вступит в силу с 1 ноября 2021 года.