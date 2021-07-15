Peugeot переходит на электромобили

Французская компания Peugeot анонсировала планы по электрификации своего модельного ряда в Европе в течение 4 лет. В этом году в продуктовом портфолио 70% моделей электрифицированы, к 2023 их будет 85%, а к 2025-му – 100%, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. В рамках экологической стратегии "Сила выбора" Peugeot предложит гибридные или электрические версии своих популярных моделей.

Peugeot 208 одним из первых получил версию на электроприводе
Peugeot 208 одним из первых получил версию на электроприводе. Источник: Peugeot

В настоящее время покупатели могут выбирать любые варианты силовых агрегатов, например, PHEV-гибридный кроссовер 3008, а также седаны и универсалы флагманского семейства 508. Они могут иметь передний привод и один электромотор, или систему Hybrid4 с двумя электромоторами и полным приводом.

Современная модельная гамма Peugeot на 75% состоит из гибридных и электрических моделей
Современная модельная гамма Peugeot на 75% состоит из гибридных и электрических моделей. Источник: Peugeot

Недавно дебютировавшее новое поколение хэтчбека и универсала 308 также доступно в двух гибридных PHEV модификациях мощностью 180 и 225 л.с. Аналогичный силовой агрегат используется также на Opel Astra и DS 4.

Что касается полностью электрических моделей, то у компании есть широкий выбор легковых и коммерческих электрокаров от компактных хэтчбека e-208 и кроссовера e-2008 до крупного фургона e-Boxer. До 2025 года в компании намерены предложить гибридные или электрические модификации для всего модельного ряда.

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