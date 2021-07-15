Peugeot переходит на электромобили

Французская компания Peugeot анонсировала планы по электрификации своего модельного ряда в Европе в течение 4 лет. В этом году в продуктовом портфолио 70% моделей электрифицированы, к 2023 их будет 85%, а к 2025-му – 100%, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. В рамках экологической стратегии "Сила выбора" Peugeot предложит гибридные или электрические версии своих популярных моделей.

Peugeot 208 одним из первых получил версию на электроприводе. Источник: Peugeot

В настоящее время покупатели могут выбирать любые варианты силовых агрегатов, например, PHEV-гибридный кроссовер 3008, а также седаны и универсалы флагманского семейства 508. Они могут иметь передний привод и один электромотор, или систему Hybrid4 с двумя электромоторами и полным приводом.

Современная модельная гамма Peugeot на 75% состоит из гибридных и электрических моделей. Источник: Peugeot

Недавно дебютировавшее новое поколение хэтчбека и универсала 308 также доступно в двух гибридных PHEV модификациях мощностью 180 и 225 л.с. Аналогичный силовой агрегат используется также на Opel Astra и DS 4.

Что касается полностью электрических моделей, то у компании есть широкий выбор легковых и коммерческих электрокаров от компактных хэтчбека e-208 и кроссовера e-2008 до крупного фургона e-Boxer. До 2025 года в компании намерены предложить гибридные или электрические модификации для всего модельного ряда.