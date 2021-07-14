На часть Украины придут дожди с грозами. В целом же, погода﻿ в Украине останется по-летнему жаркой, но к ней еще добавится небольшая облачность.

В четверг, 15 июля, на основной части Украины днем будет сохраняться температура 32-34°С и от 18 до 21°С ночью. Прохладнее всего будет на Закарпатье – там ожидается 29-31°С днем и 17-19°С ночью. Наиболее умеренная температура днем будет в Киевской области – там прогнозируют 31-33°С, но при этом 20-22°С ночью. И жарче всего будет на востоке страны – от 33 до 35°С днем и 18-20°С ночью.

Практически на всей территории страны будет облачно с прояснениями, и только на крайнем западе ожидаются дожди и грозы (Закарпатье, Львовская и Ивано-Франковская области). На половине территории прогнозируют небольшой ветер от 4 до 11 км/час (восточные, центральные и южные области). На второй половине будет дуть немного сильнее – 7-14 км/час в среднем, в Хмельницкой и Черниговской областях возможны шквалы до 18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 15 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 15 июля ожидается температура от 22 до 33°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и легкая облачность.