Фермерам разрешили покупать землю дешевле

Отныне на аграриев и фермеров будет распространяться программа государственных портфельных гарантий — это позволит получать кредиты на покупку земли под меньшие проценты, сообщает Депо.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 14 июля.

Речь идет о распространении льготных условий на приобретение земли среди мелких и средних фермеров: программа государственных портфельных гарантий позволит приобрести земли сельскохозяйственного назначения тем аграриям, которые имеют в пользовании не более 500 га.

Заем для таких фермеров будет выдаваться сроком на 10 лет.

По словам Шмыгаля, государственные гарантии позволили заметно снизить ставки по кредитам, которые предоставляют украинские банки.

Он уточнил, что эта программа — уже третья из тех, которые были введены для фермеров. Благодаря им можно будет не только приобрести землю, но и спланировать долгосрочные инвестиции, наладить производство продукции и др.

Отметим, что портфельные гарантии — это обязательства, которые берет на себя государство. В частности, ими гарантировано погашение до 80% долга предпринимателя (пула кредитов) или фермера в случае наступления банкротства.