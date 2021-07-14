Путин и Лукашенко планируют противодействовать санкциям ЕС

Хозяин Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи, которая прошла 13 июля в Санкт-Петербурге, договорились разработать совместный план противодействия европейским санкциям, сообщает Деловая столица.

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям" , — заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По ее словам, стороны также обсуждали снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере государственных закупок. Кроме того, договорились о бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь.