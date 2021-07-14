Во Франции протестуют против санитарных пропусков

Полиция в Париже начала применять слезоточивый газ для разгона участников несанкционированного митинга против введения санитарных пропусков, сообщает Страна.ua.

Как видно на записях с места событий, на улице разрываются гранаты со слезоточивым газом. Также видно, как протестующие пытаются скрыться. К месту инцидента на бульваре рядом с базиликой Сакре-Кёр на севере Парижа подходят отряды полицейского спецназа.

Напомним, в понедельник, 12 июля, президента Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса.

В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.

Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.