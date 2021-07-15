Обнаружена потерянная гробница Олимпиады

На севере Греции обнаружили потерянную гробницу Олимпиады – жены царя Македонии Филиппа и матери Александра III Великого, сообщает УНИАН.

Об этом заявил почетный профессор археологии Афанасиос Бидас, передает издание Pontos News﻿.

Длина гробницы составляет 22 метра. Захоронение расположено недалеко от древней Пидны и является крупнейшей македонской усыпальницей, обнаруженной на сегодняшний день. Последние исследования показали, что она была построена в IV веке до нашей эры.

фото Pontos News

"Весной 316 года до нашей эры после драматической семимесячной осады города Пидны Олимпиада, жена Филиппа II, сдалась Кассандру, который судил ее как изменника в инсценированном суде, не дав ей права на оправдание. Затем он убил ее. Вероятно, родственники из правящего класса похоронили ее рядом со своими поместьями на территории современного района Коринос" , - объяснил Бидас.

фото Pontos News

По его мнению, ключевым свидетельством того, что захоронение было женским, является погребальный мраморный сосуд-оссуарий. Он был ориентирован головой на восток, а так хоронили только греческих женщин из королевских семей. Также на типичное захоронение членов королевских семей указывает наличие сразу трех внутренних погребальных камер.

фото Pontos News

Еще одним доказательством своей теории Бидас считает три эпитафии, обнаруженные в 2019 году. Профессор называет их "каталитическим подтверждением" того, что в гробнице Кориноса находится прах Олимпиады.