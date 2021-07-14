Украинцы стали чаще ездить на поездах

За полгода АО "Укрзализныця" перевезло 9,5 млн пассажиров дальнего сообщения. Это на 22% больше показателя аналогичного периода 2020 года и почти половина от докризисного 2019-го. Об этом сказано на сайте госкомпании, сообщает UBR.

На мобильность украинцев положительно влияет стабилизация ситуации с коронавирусом. Всего "Укрзализныця" возобновила почти 80% регулярных и дополнительных поездов, которые курсировали летом 2019 года.

По данным компании, только в июне было перевезено 2,4 млн человек. Тогда как во время карантина в марте-апреле 2021 года пассажиропоток упал на 30% по сравнению с 2019-м.

Что касается пригородных перевозок, то за шесть месяцев 2021 года пассажиропоток составил 22 млн человек (47% от "доковидного" 2019 года).

Самыми популярными маршрутами 2021 года в компании называют поезда №269/270 Одесса – Лисичанск, №204/203 Чернигов – Одесса и №185/186 Львов – Бердянск. Они курсируют почти всегда заполненными на 100%. Также стали популярными поезда №793/794 Харьков – Днепр и №796/795 Днепр – Харьков.