В Одессе на свадьбе произошла стрельба, введен план перехват

В Одессе в среду на праздновании свадьбы произошла стрельба, сообщил агентству источник в правоохранительных органах, сообщает Интерфакс-Украина.

"Произошло на Фонтанке. Полицейские увидели видео в сети и сразу был введён план перехват. Ищут стреляющих" , - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.

"Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих" , - сказал собеседник.

Информации о раненых нет.