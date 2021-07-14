В Одессе на свадьбе произошла стрельба, введен план перехват
В Одессе в среду на праздновании свадьбы произошла стрельба, сообщил агентству источник в правоохранительных органах, сообщает Интерфакс-Украина.
"Произошло на Фонтанке. Полицейские увидели видео в сети и сразу был введён план перехват. Ищут стреляющих", - сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.
"Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих", - сказал собеседник.
Информации о раненых нет.