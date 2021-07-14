В Латвии решили ввести принудительную вакцинацию

Правительство Латвии решило ввести обязательную вакцинацию для врачей, учителей и соцработников, сообщает Деловая столица.

Правительство Латвии утвердило поправки к Закону об управлении распространением коронавируса, а теперь это решение в срочном порядке должен утвердить Сейм.

С 1 октября у работодателей будет право увольнять таких работников, которые отказались делать прививки.

Из утвержденного законопроекта следует, что работники, оказывающие услуги здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования, должны иметь COVID-сертификат.

Минюст страны подготовил законопроект, где указал то, что требование обязательной вакцинации распространяется на те сферы, в которых повышенные риски инфицирования других лиц.