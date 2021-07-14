У женщины под пломбой обнаружили клеща, который заразил ее
В Шостке у местной жительницы под пломбой стоматолог обнаружил клеща. Врач предположил, что клещ мог проникнуть через десну, сообщает РБК-Украина.
Так, в прошлом году жительница Шостки Лариса дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обращалась к частному стоматологу, а в декабре – в стоматологическую поликлинику. Однако, на прошлой неделе из-за дискомфорта она снова посетила частного стоматолога.
Врач снял пломбу женщине и сказал, что заметил что-то черного цвета в виде лапки.
Позже в лаборатории установили, что это клещ. Впоследствии Лариса сдала анализ крови на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Анализ оказался положительным. В больнице женщине рассказали, что даже мертвый клещ выделяет токсины.
К счастью, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Как она рассказала, раньше чувствовала какое-то недомогание, была повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не проходили даже после обезболивающих.
"Откуда взялся клещ, неизвестно", – говорит Лариса.
Кроме того, она решила пообщаться с частным стоматологом, у которого первый раз лечила зуб, но общения не получилось.
По словам женщины, врач очень рассердилась из-за ее визита. Она сказала, что это не ее вина, ведь в этой сфере она уже десять лет.
В то же время врачи предполагают, что клещ мог проникнуть через десну. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо и предъявлять претензии стоматологам не планирует.
Что такое болезнь Лайма
Инфекция осуществляется трансмиссивным путем при укусе клеща, а также при попадании испражнений клеща на кожу, с последующим их втиранием при расчесывании.
В случае разрыва клеща, при неправильном его удалении, возбудитель может попасть в рану. Укусы клещей возможны также в черте города, при снятии клещей с животных. Возможно заражение при употреблении сырого козьего или коровьего молока инфицированных животных.
Автор: Тетяна Самарук