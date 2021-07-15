Обмен изношенных банкнот на новые: нюансы

Если у Вас есть изношенные или поврежденные банкноты и монеты, Вам необходимо обратиться в любой банк Украины или региональных подразделений денежного обращения Национального банка Украины, сообщает Сегодня.

Как отмечает НБУ, кассир банка должен без каких-либо ограничений принимать для обмена банкноты:

которые имеют признаки значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы;

сохранили целую часть площадью не менее 55% своей первоначальной площади;

разорваны (разрезаны) на две части, на которых сохранились оба одинаковые номера и серия, и общая площадь этих частей не менее чем 55% начальной площади банкноты.