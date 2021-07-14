В Одессе установлены личности стрелявших на кавказской свадьбе

Личности участников стрельбы на праздновании свадьбы в с.Фонтанка Одесской области в среду установлены, сообщил агентству источник в правоохранительных органах, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установили личности стрелявших", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о введенном плане "Перехват" после того, как полицейские увидели опубликованное в сети видео стрельбы. При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни. Информации о раненых нет.

Как сообщается на сайте полиции Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства хулиганства в с.Фонтанка.