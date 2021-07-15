Facebook запустил новую функцию для групп
Социальная сеть Facebook представила новую функцию для групп под названием "Эксперты группы". Она позволит администраторам обозначать участников, обладающих высокими знаниями по теме группы, сообщает РБК-Украина.
"Эксперты групп" будут иметь значок рядом со своим именем, подтверждающий их повышенный статус. Этот значок будет отображаться в сообщениях, комментариях и в функции вопросов и ответов.
Эксперты будут выбираться администраторами группы, и получат исключительные полномочия только после того, как примут номинацию. Администраторы также могут отменить данный статус.
Издание отмечает, что Facebook тестирует способы облегчить администраторам поиск таких экспертов, предлагая конкретным пользователям в сфере игр и фитнеса.
Такая тактика позволит росту групп, поскольку новые эксперты смогут пригласить в группу последователей, которые недавно взаимодействовали с их главной страницей.