Прогноз погоды до конца июля: ждать ли адской жары

Аномальная жара в Украине ожидается до конца этой недели, а последняя декада июля будет с умеренными летними градусами, сообщает РБК-Украина.

Погода в Украине﻿ после аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, изменится. Синоптики прогнозируют, что температура снизится до комфортных летних градусов и будет такой до самого конца месяца.

На западе с 19-21 июля и до конца месяца температура снизится до +21+23 градусов, на остальные территории более свежий воздух придет на 1-2 дня позже.

С 24-25 июля температура снова повысится, но не до критических значений - до конца месяца ожидается +26+31. Осадков будет немного - преимущественно сухо.

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что жара в Украине начнет спадать уже 20 июля.

В Украинском гидрометцентре считают, что пик зноя ожидается 14-17 июля, но уже с 16-го числа более свежий воздух начнет заходить с Запада. По прогнозу, 21-22-го числа посвежеет на востоке и юге страны.

Прогноз на июль от гидрометцентра говорит, что средняя месячная температура предполагается 20-25 градусов, а в Карпатах 16-18 градусов, что близко к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы" , - добавили в пресс-службе ведомства.

Автор: Светлана Мащенко