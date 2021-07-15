Европа сделала первые шаги к цифровому евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделал первые шаги к виртуальной валюте и одобрил проект создания цифрового евро. ЕЦБ считает, что в интернет-эпоху у европейцев должен быть удобный доступ к безопасным деньгам — об этом написано на официальном сайте организации, сообщает Лента.Ру.

Ближайшие два года займет исследование, в результате которого определятся принципы разработки и распространения виртуальной валюты ЕС. Значительно помогут в этом результаты экспериментов, которые проводились последние девять месяцев ЕЦБ и банками еврозоны.

В планах регулирующего органа — сделать цифровой евро одновременно легким в использовании и неуязвимым для мошенников, и пока что для этого не нашлось никаких технологических препятствий. Кроме того, виртуальный евро будет экологичнее других криптовалют. ЕЦБ заявляет, что для выполнения десятков тысяч транзакций в секунду потребуется во много раз меньше энергии, чем, например, биткоину.

Однако окончательное решение по запуску в оборот пока не принято и будет оглашено позже. В любом случае цифровой вариант не вытеснит физические деньги, а будет дополнять их.