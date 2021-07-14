Рада обязала производителей э/э заключать ДД на электронных аукционах

Верховная Рада обязала производителей всех форм собственности, кроме производителей по зеленому тарифу и получившим господдержку в результате аукциона, с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года продавать электроэнергию по двусторонним договорам (ДД) исключительно по результатам электронных аукционах, а трейдеров и поставщиков – продавать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) не более 10% ресурса, приобретенного по ДД, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения в закон о рынке электроэнергии внесены законом о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа (законопроект №3508-д от 4 июня 2021), принятым в целом в среду 303 голосами.

С целью обеспечения прозрачности и равных условий для производителей э/э государственной, коммунальной и частной форм собственности временно, до 1 апреля 2022 года, производители э/э, кроме производителей по зеленому тарифу и получившим господдержку по результатам аукциона, продают э/э по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах, говорится в предложенной на заседании во вторник энергокомитетом Рады правки №756 к законопроекту №3508-д ко второму чтению.

Согласно предложению комитета, порядок проведения электронных аукционов утверждается Кабинетом Министров Украины.

Решение об отпуске э/э по двусторонним договорам исключительно в том случае, если они были заключены по результатам электронных аукционов, вступает в действие с 1 сентября.

По словам главы энергокомитета Рады Андрея Геруса, заключенные договора, период действия которых припадает на время с 1 сентября, производители будут обязаны привести в соответствие с законом и перезаключить их, если они заключались не по результатам аукциона.

Что касается ограничений трейдеров и поставщиков, до 1 ноября 2021 года общий (максимальный) объем продажи ими э/э на РСВ за месяц не может превышать 10% зарегистрированного объема покупки э/э по двусторонним договорам у производителей или гарантированного покупателя на этот расчетный период.

В случае импорта э/э объем продаж на РСВ увеличивается на объем импортированного ресурса, следует из указанной правки №756.

Подобные предложения к газовому законопроекту (правка №682) уже подавалась главой энергокомитета Герусом, но были отклонены на предыдущем заседании комитета.

Тогда предложения нардепа не содержали временных ограничений действия обязательств производителей по продаже э/э по ДД на электронных аукционах, а также не учитывали вопрос импорта э/э трейдерами и поставщиками.

Как сообщалось, после резкого обвала цен на РСВ 1-4 июля, НКРЭКУ начала предпринимать ряд мер, направленных на ситуацию на рынке. По словам члена комиссии Ольги Бабий, эта ситуация подтвердила необходимость срочного принятия мер по обеспечению прозрачности рынка двусторонних договоров, который становится индикативным вместо РСВ, но "является серым и закрытым".

Инициативу внесения законодательных изменений, предусматривающих обязательство участникам рынка электроэнергии, независимо от формы собственности, покупать и продавать ресурс по двусторонним договорам (ДД) исключительно на электронных аукционах, поддержали, в частности, ПАО "Центрэнерго", "Энергоатом".

Со стороны министерства звучали инициативы временно ограничить действия трейдеров и поставщиков на РСВ.