ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19, сообщает Лента.Ру.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны" , — сказал он в ходе своего выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Гебрейесус сообщил о высоких темпах роста заболеваемости в мире, а также смертности от COVID-19. Он добавил, что число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Генеральный директор ВОЗ утверждает, что индийский вариант вируса «дельта плюс» — один из главных факторов роста показателей передачи инфекции, что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».