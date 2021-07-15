Земля переживает самый жаркий период

Лето 2021 года обновило немало температурных рекордов - не только в изнывающей от жары Канаде, но и в Северной и Восточной Европе, в том числе Украине, сообщает Корреспондент.

Изнуряющая жара прочно обосновалась сразу в нескольких регионах планеты и уже привела к сотням смертей, которые пополнили список жертв глобального потепления, ежегодно уносящего десятки, а по некоторым оценкам и сотни тысяч жизней.

Один за другим бьются температурные рекорды, державшиеся столетиями. В конце прошлой недели был зафиксирован, возможно, абсолютный температурный максимум на Земле. Тем временем ЕС представил программу борьбы с изменением климата.

Как в постапокалиптическом фильме

Лето 2021 года обновило немало температурных рекордов - не только в изнывающей от жары Канаде, но и в Северной и Восточной Европе, в том числе Украине, а также на северо-востоке Сибири и в некоторых азиатских странах.

Программа Copernicus, которая отслеживает долгосрочные изменения климата, сообщает, что на территории Северной Америки прошедший июнь стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений.

Воздух в калифорнийском городке Фернес-Крик, который расположен в Долине Смерти, в минувшую пятницу прогрелся до 133 градусов по Фаренгейту или 56 градусов по Цельсию. Это новый температурный рекорд не только для поселения с 20 жителями, но и для всей планеты.

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Для Европы первый месяц лета оказался вторым по показателю температуры. И илюль ничем не уступает. Так, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой за весь период метеорологических наблюдений. Температура в украинской столице не опустилась ниже 22 градусов. Всего с начала года Киев установил 21 температурный рекорд.

Температура превышала климатическую норму и в Якутии, известной самыми суровыми зимами среди всех регионов мир со значительным населением. Причем в республике было теплее сразу на 14 градусов, что является экстремальным отклонением.

В этом регионе в конце июня установилась жара больше 30 градусов. И если на материке это отклонение привело к масштабным лесным пожарам, то в море Лаптевых - к значительному таянию льдов, что, как известно, усугубляет климатические изменения еще больше.

В результате площадь ледяного покрова в этой части Северного Ледовитого океана уменьшилась до рекордно низкого показателя для этого времени года.

От небывалого зноя изнывают и жители тех регионов, где обычно летом и так жарко. В кувейтском Нувасибе в конце июня температура воздуха поднялась до 53,2 градуса. В Ираке рекорд этого года пока - 52,6 градуса. К отметке 52 градуса уже приближалась и температура воздуха в Пакистане.

В одной только Канаде экстремальные погодные условия привели к гибели по меньшей мере нескольких сотен человек. Более точно число жертв можно будет подсчитать лишь задним числом, поскольку многие погибшие от жары пополняют печальную статистику с опозданием, при подсчете общей избыточной смертности.

Например, о том, что летом 2003 года от экстремальной жары в Европе погибли порядка 70 тысяч человек, стало известно лишь пять лет спустя. Первоначальные оценки были куда скромнее: порядка 30 тысяч погибших.

Есть целый ряд исследований, позволяющих напрямую связать смерти от жары с климатическими изменениями и оценить масштабы катастрофы. Согласно последним оценкам, если бы не глобальное потепление, жертв экстремально жаркой погоды было бы меньше примерно в полтора с лишним раза.

В конце мая в журнале Nature была опубликована статья, посвященная влиянию высоких температур на уровень смертности от любых причин в разных регионах мира.

Авторы масштабного исследования - 70 климатологов и эпидемиологов из 43 стран - пришли к выводу, что глобальное потепление, происходящее по вине человека, несет ответственность за 37 процентов от общего числа погибших от жары. А в некоторых странах, вроде Колумбии и Эквадора, эта доля и вовсе превышает три четверти.

Погибают не только люди, но и животные. Мидии, морские звезды, ракообразные - по оценкам биологов, многие миллионы морских обитателей погибли в результате сильной жары на западе США и Канады.

Кристофер Харли, морской биолог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере занимается изучением влияния изменения климата на прибрежные воды рассказал о бесчисленном множестве мертвых морских обитателей во время отлива.

"Особенно пострадали мидии, которые являются экологически важным видом. Их раковины были открыты, будто их сварили. Это похоже на один из тех постапокалиптических фильмов" , - рассказал он газете New York Times.

University of British Columbia

14 июля Европейская комиссия представила свою программу борьбы с изменением климата до 2050 года, получившую название Fit for 55.

Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный секторы, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство.

В 2030 году выбросы должны сократиться на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю.

Один из ключевых пунктов реформы - введение механизма трансграничного углеродного регулирования, который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа.

Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55 процентов по сравнению с 2021 годом. С 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями.

Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.